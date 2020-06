Heropstart onderwijs: lagere scholen vijf dagen open, middelbaar vier

43 is hij, en hij wordt de jongste rector ooit van een Vlaamse universiteit. Bernard Vanheusden volgt in oktober Luc De Schepper op als rector van UHasselt. Vanheusden haalde het in de tweede ronde afgetekend van Piet Pauwels. Vanheusden is ambitieus. Hij wil een frisse wind laten waaien door de kleinste universiteit van Vlaanderen en hij vindt dat Uhasselt verder moet groeien door nieuwe richtingen aan te bieden. Méér dan de 4 die in het Vlaams regeerakkoord zijn toegezegd. Vanheusden gaat eraan werken om de politiek op één lijn te krijgen. De bekendmaking van de rectorverkiezing was vanmorgen rechtstreeks te zien op TV Limburg.