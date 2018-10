Hertelling Bilzen is nog niet voor morgen

Patrick Hermans is ontslagnemend burgemeester van Diepenbeek, gisteravond is in Diepenbeek een anti-Hermans-coalitie gevormd. "We hadden een duidelijke overwinning, maar toch schuiven ze ons aan de kant," vertelt Hermans. "Dat doet pijn als politieker, maar ook als mens. Ik had een goede band met meneer Kriekels (N-VA), het is ook m'n buurman."De partijen N-VA en PUUR hadden op voorhand geen akkoord getekend, maar er was wel een mondelinge afspraak volgens Hermans. "Als de kiezer van onze partijen de grootste maakten, zouden we samen verdergaan. Ik had daar alle vertrouwen in. Maar achter mijn rug is er een voorakkoord gesmeed."Het is pijnlijk, geeft Hermans toe, maar volgens hem gaat het niet om een persoonlijke afrekening. "Het is de sjerp die goud waard is voor N-VA. Ik denk dat die sjerp naar Brussel moet, zodat ze daar kunnen zeggen: kijk eens hoeveel burgemeesters we in Limburg hebben. En daar ben ik de dupe van".