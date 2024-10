Het blijft afwachten hoeveel Limburgers er gaan stemmen nu stemplicht afgeschaft is

door Jeroen Houben

Ja, de bewoners van het rusthuiscentrum in Lummen kunnen alvast met een goed gemoed gaan stemmen. Maar het blijft natuurlijk wel afwachten hoeveel stemgerechtigden morgen daadwerkelijk naar de stembus trekken. Met andere woorden: gaan de kiezers massaal thuis blijven nu de opkomstplicht in Vlaanderen is afgeschaft voor de lokale verkiezingen. We hielden een kleine enquête in het centrum van Sint-Truiden.