Het Kunstuur is vandaag officieel geopend

In Sint-Truiden kan je komende winter schaatsen in een kerk. De tijdelijke ijsbaan in de monumentale Minderbroederskerk is uniek voor ons land. De hoofdstad van Haspengouw zet dan ook zwaar in op het kerstgebeuren. Er komt een kerstbomendoolhof op het Groenplein én stalletjes en kraampjes op de Grote Markt. Met meer dan dertig graden kunnen we het ons moeilijk voorstellen, maar Sint-Truiden is al met kerst bezig.