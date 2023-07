Het monitoren van het centrale zenuwstelsel bij risicovolle hersenoperaties vanaf 1 augustus terugbetaald

Digitalisering in de zorg is nog te weinig ontwikkeld, volgens cd&v-Kamerlid Nawal Farih. Omdat ook de wetgeving achterblijft, kunnen techbedrijven die met zorginstellingen de handen in elkaar willen slaan, maar moeilijk aan financiering geraken om applicaties te ontwikkelen om patiënten digitaal op te volgen. Nochtans kan digitalisering een antwoord zijn op het personeelstekort in de zorg en roept Farih via een resolutie de minister op om hiervan werk te maken. Binnen een studiekader van de UHasselt worden vrouwen die een hoger risico lopen op zwangersschapsvergiftiging nu al via een eenvoudige digitale applicatie opgevolgd in het ZOL in Genk. Maar de financiering voor dat project loopt binnenkort af.