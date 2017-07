Het regeerakkoord: wat zit erin voor mij?

Gisteravond kwamen zo'n vijftig Overpeltenaren samen in zaal De Schakel in Overpelt-Fabriek voor een informatieavond over de fusie tussen Neerpelt en Overpelt. Het is al de zesde in de reeks van infoavonden en de algemene stemming is positief. De beide Peltenaren zien een fusie wel zitten, maar hebben toch hier en daar nog enkele bezorgdheden.