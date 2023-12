Het Sint-Trudo Ziekenhuis krijgt volledig nieuwe spoedafdeling

Na het Jessa-ziekenhuis in Hasselt legt ook het ZOL, het Ziekenhuis Oost-Limburg in Genk een plan op tafel om fors te investeren in nieuwe infrastructuur. En het gaat om geen klein bedrag: 330 miljoen euro. Het ZOL wil de campus in Genk uitbreiden met de bouw of renovatie van 4 gebouwen, onder andere een verpleegblok en een gebouw voor kritieke diensten. Spoed en het Operatiekwartier worden aangepakt en het dagziekenhuis Heelkunde gerenoveerd. Enkele diensten verhuizen van Lanaken naar Genk. Het ZOL doet een oproep aan de Vlaamse regering. Er moeten middelen naar Limburg blijven komen voor de uitbouw van onze ziekenhuizen. De Limburger heeft daar recht op, klinkt het.