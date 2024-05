"Stagiairs zijn het goud van onze toekomst," dat zegt Mauro Convalle, directeur Zorg van het Jessa ziekenhuis op de 20ste verjaardag van het mentorprogramma voor stagiairs in de zorg. Volgens het Limburgs Platform Ziekenhuizen, thuiszorg- en onderwijsinstellingen hebben zorgprofessionals steeds meer taken en steeds minder tijd. Begeleiding van studenten wordt dan een hele uitdaging. Maar in het kader van het personeelstekort is het vandaag toch belangrijk om aandacht te hebben voor toekomstige werkkrachten. Annick Vandeplas is 1 van de 40 stagiairs op de geriatrie-afdeling in het Jessaziekenhuis Campus Salvator, en noemt een mentor de beste garantie op succes tijdens een stage.