Hier komen de nieuwe trajectcontroles in Limburg

door Luc Moons

En we blijven nog even bij minister Peeters want op 13 plaatsen in Limburg komen er nieuwe trajectcontroles en dat op vraag van de gemeentebesturen. Dat is ondermeer het geval op vijf locaties in Tongeren, waaronder de Hasseltsesteenweg en de Luikersteenweg. Ook diezelfde Luikersteenweg in Hasselt en in Sint-Truiden wordt uitgerust met camera's voor trajectcontrole. Daarnaast zitten plaatsen in Riemst, Heers, Ham en Wellen in de planning voor dit jaar, zo maakt Lydia Peeters bekend.