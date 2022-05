- Dodelijk ongeval in Vreren, wagen botst met twee motoren - Ongeval Heppen, wagen belandt in voortuin burgemeester Marleen Kauffman - Hilde Vautmans breekt morgen op Europadag lans voor solidaire unie - Diakenwijding Genk is vijfde in Limburg in evenveel jaar tijd - Bloemenwinkels doen gouden zaken op Moederdag - Apart theater eert Genks Herfstvreugde met rondrijdend publiek - Scuderia Ferrari Genk herdenkt Gilles Villeneuve in Zolder