door Niels Christiaens

Bij De Lijn wordt er opnieuw gestaakt vandaag. Vijftig procent van de bussen rijdt niet uit in Limburg. De helft van het personeel heeft het werk neergelegd. Vakbond ACOD is niet tevreden dat er elke maand een nieuwe dienstregeling is. Door het nieuwe vervoersplan gaat de Lijn constant op zoek naar een juiste regeling voor de reizigers, maar volgens de vakbond is het personeel daar de dupe van.