Hitte: veel drinken, goed smeren maar spaarzaam zijn met water

De komende drie jaar zal het woon- en zorgcentrum 'Aan de Beverdijk' in Achel het speerpunt zijn van een uniek Europees proefproject rond dementie. De bewoners met dementie kunnen er in een digitale tuin stappen, die hen terugbrengt naar het verleden aan de hand van beelden en geluiden, maar ook geuren, smaken en tastprikkels. Het doel is om via de oude herinneringen beter met mensen met dementie te kunnen communiceren.De kostprijs van het project dat loopt in samenwerking met Vlaio (Agentschap Innoveren & Ondernemen) en AAL (Active and Assisted Living), wordt geraamd op twee miljoen euro en wordt gedragen door de vier deelnemende landen, België, Noorwegen, Roemenië en Portugal.