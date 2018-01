Hoenshoven in Borgloon staat onder water

- De SP.A wil in Hasselt de burgemeesterssjerp weer overnemen van CD&V. Lijsttrekker Marc Schepers stelt zich nadrukkelijk kandidaat-burgemeester - Tijdens een rondleiding in het Hasseltse natuurgebied de Groene Delle toont de gids dat de Vlaamse regering precies het meest waardevolle stukje natuur opoffert om er industrieterrein van te maken - Het Ziekenhuis Oost Limburg in Genk stelt een wereldprimeur voor. Artsen hebben voor het eerst een sensor in een longslagader geplaatst om zo vroegtijdig te kunnen ingrijpen bij hartfalen - In Maasmechelen start de familie van een koppeltje dat alles kwijtraakte in een woningbrand, een crowdfundingactie om hen er weer bovenop te helpen - Volgens werkgeversorganisaties VKW en Unizo was het vertrouwen van de Limburgse ondernemers in de economie nooit groter dan vandaag. VOKA roept intussen de regering op om werklozen aan het werk te zetten