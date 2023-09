Hoeselt kampioen in trajectcontroles

door Jarne Scheepers

Met 11 trajectcontroles voor 10.000 inwoners is Hoeselt koploper in Vlaanderen wat het aantal lokale trajectcontroles per inwoner betreft. Steden en gemeenten mogen sinds 2021 zelf trajectcontroles installeren op gemeentewegen. Wie te hard rijdt krijgt een GAS-boete en zo gaan de inkomsten rechtstreeks naar de gemeentekas. Die nieuwe trajectcontroles brachten in de eerste twee maanden al 245.000 euro op, waarvan de helft integraal naar de gemeente gaat. Waarnemers noemen de trajectcontroles de nieuwe melkkoe van de gemeenten. Ze worden snel rijk op kap van de inwoners. Maar wie niet te snel rijdt, moet ook niet betalen én het geld van de boetes wordt terug geïnvesteerd in verkeersveiligheid, zo verzekeren de gemeentebesturen.