* Het ergste is voorbij na de sneeuwchaos van gisterenavond. Op sommige plaatsen viel tot 20 centimeter sneeuw. Hoe kan het dat het openbaar leven in Hasselt kwam plat te liggen, terwijl de sneeuw wel was aangekondigd? In deze uitzending gaan we op zoek naar een antwoord.* De komende dagen blijft het uitkijken voor ijzelvorming op de weg. Volgens weerman Michel Nulens treedt zondag de dooi in. Het gaat regenen en mogelijk is er storm en wateroverlast op komst.* Terwijl de scholen in het Genkse dichtbleven, werd er geskied op de terril van Winterslag.* In het amateur- en jeugdvoetbal zijn alle wedstrijden afgelast. Het terrein van Racing Genk is wel bespeelbaar.* En de Duitse kunstenaar Kamensky tovert de Sint-Truiderpoort in Hasselt om tot groene hotspot.