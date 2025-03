Een verrassing van formaat: Hasselaar Rob Beenders maakt een politieke comeback en wordt minister van Consumentenzaken voor Vooruit in de nieuwe federale regering. Dat maakte voorzitter Connor Rousseau zonet bekend op zijn Instagrampagina. Rob Beenders was jarenlang actief binnen de socialistische partij. Zo was hij onder andere schepen in Hasselt tussen 2007 en 2014. Hij was daarnaast ook Vlaams Parlementslid, gespecialiseerd in Energie, maar stopte in 2019 met politiek om gezondheidsredenen. Beenders lijdt aan de ziekte van Ménière en heeft last van zware gehoorproblemen. Dankzij een cochleair gehoorimplantaat kon hij de situatie onder controle krijgen. Hij publiceerde ook al twee boeken over zijn gehoorproblemen en bekleedt een hoge functie bij een Australisch bedrijf dat gehoorapparaten produceert. Het komt dus toch als een verrassing dat hij terugkeert naar de politiek.