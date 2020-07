Hoge Gezondheidsraad beveelt verplichting mondmaskers in winkels aan

De verschillende regeringen hebben een akkoord bereikt over de aanpak van terugkerende toeristen. Zo wordt er een systeem ingevoerd met kleurcodes. De buitenlandse regio’s waaruit toeristen terugreizen naar ons land worden met kleuren gerangschikt op basis van het besmettingsrisico. Vandaag is het Overlegcomité bijeengekomen in aanwezigheid van de Groep Experts belast met de Exitstrategie (GEES), om vanuit epidemiologisch oogpunt de strategie te bepalen voor de begeleiding van mensen die terugkomen uit zogenaamde risicozones. Er zal een systeem met kleurencodes worden ingevoerd voor gebieden waaruit toeristen terugkeren. Daarin wordt een onderscheid gemaakt tussen rode, oranje en groene zones. Deze zones worden gepubliceerd op de website van Buitenlandse Zaken. Rode zones Dat zijn steden, gemeenten, districten, regio’s of landen die door het land in kwestie opnieuw in lockdown worden gebracht. Voor deze zones vaardigt België een formeel reisverbod uit. Reizigers die desondanks terugkeren uit deze zones zullen worden behandeld als 'hoogrisicocontacten', wat betekent dat ze verplicht getest en in quarantaine moeten. Oranje zones Dat zijn steden, gemeenten, districten, regio’s of landen waar een hoog gezondheidsrisico is, maar die niet in lockdown zijn. Voor deze zones raadt België reizen sterk af. Reizigers die toch terugkeren uit deze zones zullen gevraagd worden om testen en quarantaine te ondergaan. Groene zones Dat zijn steden, gemeenten, districten, regio’s of landen waar geen of een laag gezondheidsrisico is. Voor deze zones zullen geen bijzondere beperkingen worden opgelegd. Voorzorgsmaatregelen zijn nog steeds van toepassing.