Hogere kortingen tijdens wintersolden door grote voorraad bij winkeliers

Beginnen doen we met verrassend nieuws uit de Limburgse hotelsector. Want La Butte aux Bois in Lanaken en Hotel Stiemerheide in Genk hebben een nieuwe eigenaar. Het gaat om Lanakenaar Jochen Leën, een bekende juwelenontwerper. Oprichter Eric Bullens stond 35 jaar aan het hoofd van de luxehotels. Maar zocht sinds eind vorig jaar naar een overnemer. En dat is nu Leën geworden, die zelf al sinds 2010 aan de hotelgroep verbonden was.