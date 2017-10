Honderden jongeren vieren dag van de jeugdbeweging in Hasselt

Zondag was het al zover en ook vandaag breken we opnieuw een record. Het gaat om de warmste 15 en 16 oktober sinds het begin van de metingen in 1901. Zondag haalden we een maximumtemperatuur in Ukkel van 24.3 graden waardoor het de warmste 15 oktober was. Het vorige record dateert van 1990 toen het 22 graden werd. Ook vandaag zullen we een record breken: het wordt de warmste 16 oktober sinds het begin van de metingen. Tijdens het vorige record van 1949 behaalden we een maximumtemperatuur van 22.4 graden. Om 13 uur vanmiddag ging het kwik al over de 23 graden en dat zal de komende uren alleen nog maar stijgen. Ondanks we twee records gebroken hebben, is het nog altijd niet de warmste oktoberdag sinds het begin van de metingen. Op 1 oktober 2011 werd het maar liefst 26.9 graden. Op 18 oktober 2014 werd het 24.1 graden en op 22 oktober 2012 werd het 24.5 graden. Telkens gemeten in Ukkel, het officiële meetstation van ons land.