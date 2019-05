Honderden kijklustigen voor plaatsen burg Stokrooie

In Mei starten de werken op de N76 Weg naar Meeuwen in Oudsbergen. De twee rotondes ter hoogte van de Bedrijfsstraat en de Weg naar Zwartberg zullen opnieuw worden ingericht, om de doorstroming van het verkeer te verbeteren. Hiermee hoopt de gemeente het fileleed aan de rotondes te verminderen. Aan de rotonde met de Bedrijfsstraat richting het bedrijventerrein in Opglabbeek komt een extra rijstrook voor doorgaand verkeer richting Genk. Zo krijgt de rotonde zelf minder verkeer te verwerken. De rotonde met de Weg naar Zwartberg verdwijnt en maakt plaats voor een met verkeerslichten geregeld kruispunt. Voor verkeer dat van Meeuwen richting Opglabbeek wilt, komt er een afslagstrook zodat doorgaand verkeer geen vertraging ondervindt. Gefaseerde uitvoering beperkt hinder De voorbereidende nutswerken aan de leidingen starten eind april 2019. Deze nutswerken duren ongeveer anderhalve maand en veroorzaken amper hinder voor het verkeer. De aanpassingen aan de weginfrastructuur gebeuren in twee fasen. Fase 1: Vanaf midden mei wordt de extra rijstrook aangelegd ter hoogte van de rotonde aan de Bedrijfsstraat. Tijdens deze fase blijft verkeer in alle richtingen mogelijk via de ventweg Industrieweg-Noord en via een versmalde rijstrook. Tegen half augustus kan doorgaand verkeer de nieuwe rijstrook gebruiken. Fase 2: Vanaf de tweede helft van augustus wordt de rotonde aan de Weg naar Zwartberg omgevormd tot een kruispunt met slimme verkeerslichten. De doorgang van de N76 naar de Weg naar Zwartberg is in bepaalde deelfasen afgesloten. Gemotoriseerd verkeer van en naar Opglabbeek volgt dan een omleiding over het bedrijventerrein. Handelaars en woonwijken blijven bereikbaar Tijdens alle fases blijven de handelaars op de Weg naar Zwartberg, de woonwijken Nieuwe Kempen en Dennenweelde en de Industriewegen Noord en Zuid bereikbaar. De aanpassingen aan de weginfrastructuur moeten eind november 2019 afgewerkt zijn. Infoavond Geïnteresseerde buurtbewoners kunnen op dinsdag 7 mei om 20.15 uur terecht op de infoavond over dit project in den Ichter (Gildenstraat 16, 3660 Oudsbergen).