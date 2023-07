Tijdens een zoektocht in de bossen van Bokrijk is de dader van het familiedrama in Leuven dood teruggevonden. Een man vermoordde zijn 37-jarige partner en een kind van 5 jaar in hun appartement op de Oude Markt in Leuven. Na de feiten vluchtte de dader naar Bokrijk. De politie kwam massaal ter plaatse en ging naar hem op zoek. Zijn wagen werd al snel aangetroffen en nadien getakeld. Uiteindelijk werd het levenloze lichaam van de 44-jarige man teruggevonden in de Bokrijkse bossen.