Hoofdarts ZOL: "Kom alstublieft naar spoed als het dringend is"

Na een lang ziekenhuisverblijf en zeker na een lang verblijf op de intensieve afdeling, heeft een patiënt revalidatie nodig. Daarom heeft het Sint-Trudoziekenhuis nu een programma uitgestippeld om coronapatiënten te helpen revalideren. De eerste patiënt die op intensive care beademd werd, is vandaag zijn revalidatietraject gestart. Na een langere periode van liggen en ook door het ziekteproces neemt de spiermassa van patiënten duidelijk af. Ze kunnen ook last krijgen van problemen ter hoogte van de zenuwen van de benen en armen en/of ter hoogte van de hersenen. Wanneer patiënten langere tijd op een intensive care beademd worden, treden deze processen ter hoogte van de spieren en de zenuwen nog sneller en intenser op. Hierdoor hebben patiënten wanneer ze ontwaken op een intensive care een hele weg af te leggen om terug een normaal leven, indien mogelijk, te kunnen opnemen. Ze moeten terug leren stappen, zichzelf wassen en aan-/uitkleden, enz. Dit ten gevolge van spierzwakte maar mogelijks ook door hersen- en zenuwproblemen. "De problemen die patiënten stellen na een opname op de intensieve zorgen zijn zeer verschillend van patiënt tot patiënt. Vandaar dat we ieder revalidatieprogramma specifiek op maat van de patiënt opstellen. Hierbij werken we altijd multidisciplinair met paramedici, psychologen, diëtisten, sociaal assistenten,… Bij de patiënten die een ernstige Covid19-infectie achter de rug hebben, treedt er vaak nog een extra probleem op, namelijk dat zij kans hebben op blijvende longproblemen, waar ze de rest van hun leven rekening mee moeten houden. Om dit bijkomend probleem optimaal te behandelen werken we dan ook intens samen met onze collegae pneumologen," zegt revalidatiearts Johan Darcis. Dimitri Flossy is de eerste patiënt die het traject mag aanvatten. Hij werd op 15 maart opgenomen in Sint-Trudo ziekenhuis, in het begin van de uitbraak van de corona pandemie in België. Al snel werd hij opgenomen op de dienst intensive care om daar in coma beademd te worden. Vorige zondag, na meer dan drie weken, mocht hij de intensive care inruilen voor een plek op de gewone corona-afdeling, waar hij zijn eerste stappen zette richting revalidatie. Vandaag start zijn traject op de revalidatieafdeling zelf en kan er aan het 'echte werk' begonnen worden. "Er is precies een stuk uit mijn leven geknipt. Ik hoor dat de wereld hier buiten het ziekenhuis er ook helemaal anders uitziet dan voor ik hier opgenomen werd. Onwezenlijk om te horen hoeveel mensen er ondertussen overleden zijn, dat was schrikken. Dan mag ik van geluk spreken dat ik hier nu zit.," vertelt een strijdvaardige Dimitri. "In mijn hoofd zit het helemaal goed, ik wil vooruit. Maar dan merk ik toch snel dat ik op mijn grenzen bots. Ik heb nog moeite met stappen en de oefeningen zijn zeer vermoeiend. Samen met mijn partner, vrienden en familie ben ik optimistisch en hoop ik snel weer thuis te zijn."