Hoofdpijnman Peter Ketelslegers staat voor keuze: verhuizen of euthanasie

De ouders van de 8-jarige Sofie Voncken uit Maasmechelen dagen minister Maggie De Block voor de rechter als zij het gebruik van medicinale cannabis niet snel legaliseert. Ze hebben een honderdtal patiënten rond zich verzameld die de actie steunen. Legaal sterven of illegaal leven, dan is de keuze vlug gemaakt, klinkt het. Hun dochter, die lijdt aan een onbehandelbare vorm van epilepsie, werd in 2015 opgegeven. 2 jaar later leeft ze nog altijd, dankzij de toediening van cannabisolie, én is ze zelfs springlevend.