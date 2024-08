De Limburgse start-up Lennertson is na drie jaar aan een doorstart bezig na een nieuwe kapitaalronde. Het idee om zelf een schoenenmerk uit de grond te stampen kwam van twee vrienden Robin Carlo Kuijpers en Robin Todde. Beiden vonden ze hun goesting niet in het aanbod van herenschoenen in de Benelux. Drie jaar en heel wat investeringen later worden de schoenen gedragen in 60 steden in 16 verschillende landen. Zelf omschrijven ze hun stijl als robuust en ruig, maar met een verfijnde afwerking. Binnen enkele jaren wil Lennertson ook vrouwenschoenen aanbieden.