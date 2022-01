De coronacijfers stijgen nog zeker twee weken, tot begin februari. Dat heeft gouverneur Lantmeeters gisterenavond gezegd in de TVL-studio. En ook vandaag sneuvelt in Limburg weer een record. Op weekbasis is het aantal besmettingen opgelopen tot 19.615. Dat is nooit eerder vertoond. Het gaat om een verdubbeling in 10 dagen tijd. Hallucinant, noemt de gouverneur Lantmeeters de toestand. Als de stijging aan dit tempo doorgaat, vreest de gouverneur dat bedrijven, scholen, hulpdiensten en de gezondheidszorg komen stil te vallen, door de vele zieken en mensen in quarantaine. Van een versoepeling van de maatregelen kan dan ook absoluut geen sprake zijn, vindt Lantmeeters. Ook de opnames in de Limburgse ziekenhuizen stijgen, van 124 naar 130. Maar de cijfers op intensieve blijven stabiel.