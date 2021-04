- De terrassen gaan weer open vanaf 8 mei. De fel bevochten versoepeling voor de horeca dreigt een pyrrusoverwinning te worden want er is voor cafés en restaurants verder weinig perspectief. We praten erover met Filip Vanheusden van Horeca Vlaanderen. - Winkelen zonder afspraak kan weer vanaf 26 april. Op die dag gaan ook de kappers weer open. De avondklok wordt opgeschort. Maandag kunnen we weer reizen naar het buitenland en de kinderen kunnen weer naar school. - De bijwerkingen van het Johnson en Johnson vaccin zijn zo zeldzaam dat ze niet gedetecteerd werden in het testcentrum in Alken. De directeur van het grootste testcentrum ter wereld roept op om te blijven vaccineren om de coronacrisis niet te laten ontsporen. - Limburgse scholen krijgen meer en meer te maken met cyberaanvallen van hun leerlingen die daarmee het online leren saboteren. In Leopoldsburg kreeg een school tot acht aanvallen per dag te verwerken.- En in Lommel wordt een jongen met een beperking in elkaar geslagen door een groepje jongeren terwijl hij zwerfvuil aan het opruimen is.