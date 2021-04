Horeca Vlaanderen: "Terrassen kunnen hulp zijn in strijd tegen corona"

Limburg heeft op dit ogenblik het hoogste aantal besmettingen in heel het land, samen met enkele Waalse provincies. Dat zegt professor Molenberghs, de cijferspecialist van de UHasselt. Vooral in het Maasland zijn er veel coronabesmettingen. De situatie in Maasmechelen is iets verbeterd, de ogen zijn nu gericht op Lanaken, waar de situatie acuut dreigt te worden, waarschuwt Molenberghs. Maatregelen afkondigen voor heel de provincie, zoals het sluiten van alle scholen, heeft geen zin, klinkt het. Sommige gemeenten doen het wel goed. Maar het is vooral de driehoek Maaseik, Maasmechelen, Genk die we in de gaten moeten houden.