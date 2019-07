Temperaturen die flirten met 40 graden, een brandende zon,... Het is nog nooit zo warm geweest in Limburg. Het is opletten geblazen, want de hoge temperaturen en ozonpieken zijn niet ongevaarlijk. Vooral sporters zijn kwetsbaar bij hitte en ozon. Wat moet je doen om de hitte te trotseren? Of nog beter: wat doe je best niet? Hou rekening met deze voorzorgsmaatregelen deze komende dagen: Op warme, zonnige zomerdagen is het verstandig zich in de eerste plaats te beschermen tegen de zon en voldoende te drinken. Drink vóór u dorst hebt, en meer dan gewoonlijk (water, fruitsap, afgekoelde bouillon …), minstens 1,5 tot 2 liter per dag in rust. Vermijd alcoholische dranken (bier, wijn, ...) en cafeïnehoudende dranken (koffie, thee, cola …). Zij verstoren de natuurlijke vochtregulatie van het lichaam. Beperk lichamelijke inspanningen (bv. sportactiviteiten) of rust geregeld en drink voldoende (2 tot 4 glazen per uur). Blijf binnen, maar houd de zon buiten. In de binnenlucht is er minder ozon dan in de buitenlucht. Zoek de koelte op en/of koel uw lichaam regelmatig af (douche, bad, zwembad …). Hou er rekening mee dat een ventilator die de warme lucht doet circuleren weinig of geen verkoeling brengt; een airconditioning doet dat wel. Pas uw kleding aan: lichte kleding (katoen), helder van kleur, hoed of petje tegen de zon. Bescherm u ook tegen zonnebrand met een zonnecrème. Als u bepaalde geneesmiddelen neemt, informeer dan best op voorhand bij uw arts of apotheker of zij een negatief effect kunnen hebben op uw gezondheid gedurende een hitteperiode, en of de dosis aangepast moet worden.