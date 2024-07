Huidkanker sneller opgespoord in Jessa ziekenhuis door 'Eén-vlek-check'

door Margo Ombelets

De vakantie is begonnen en of je nu het vliegtuig neemt naar een exotische bestemming, of je blijft gewoon thuis, het is hét moment om zonnebrandolie te smeren en om regelmatig je huid te controleren op verdachte plekjes. Wie zich zorgen maakt om één bepaalde moedervlek, kan vanaf nu sneller bij de huidarts terecht. De dienst dermatologie van het Jessa Ziekenhuis start met de "Eén-vlek-check", om de ongerustheid bij patiënten weg te nemen en sneller te handelen in het geval van huidkanker.