Hasselt installeert 25 Shop & Run-parkeerplaatsen. Dat zijn bovengrondse parkeervakken waar je een half uur gratis kan staan. Doel is dat op één dag zo 600 shoppers toch even met de auto de stad in kunnen. Want na een half uur moet je ook weer weg. Op termijn komen er zo 100 kortparkeerplaatsen. Het is een zoveelste stap in het nieuwe mobiliteitsplan.