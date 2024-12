Huisarts Sint-Truiden is blij dat haar naam gezuiverd is door Raad voor Verkiezingsbetwistingen

Het waterpeil van de Limburgse rivieren en beken staat hoog. Het gaat dan onder andere over de Demer, de Herk en de Gete. Het wachtbekken in Schulen is in werking getreden. De afgelopen dagen viel er een grote hoeveelheid neerslag, maar reden tot paniek is er niet. Huizen zijn niet in gevaar, weilanden komen wel onder water te staan. Dat komt omdat de grond verzadigd is waardoor het water niet meteen wegzakt. De bevoegde instanties houden de situatie in de gaten.