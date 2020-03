Huisartsen en AZ Vesalius in Tongeren bundelen krachten tegen coronavirus

Het aantal coronapatiënten in ons land blijft toenemen. De afgelopen 24 uur werden er 197 nieuwe besmettingen met Covid-19 vastgesteld. Daarmee staat de teller nu op 886 besmettingen in totaal. Ook in de Limburgse ziekenhuizen worden er alsmaar meer coronapatiënten opgenomen. Zeker vier mensen liggen op de afdeling intensieve zorgen. Eén patiënt in het Jessa Ziekenhuis in Hasselt is kritiek. Het Ziekenhuis Oost-Limburg treft nu de nodige maatregelen om een toestroom aan coronapatiënten de komende weken op te vangen.