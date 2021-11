Huisartsen gaan nieuwe teststrategie niet volgen

Terwijl het overlegcomité zich over strengere maatregelen buigt, blijft het aantal ziekenhuisopnames stijgen. De intensieve afdeling in het Ziekenhuis Oost-Limburg in Genk telt 26 covidpatiënten. In het totaal liggen er 104 besmette personen in het Genkse ziekenhuis. De verpleegkundigen hebben de handen vol en zijn gefrustreerd. Dat blijkt uit de laatste aflevering van onze TVL-reeks waarin we vijf zorgverleners volgen. Vandaag is het de beurt aan de 42-jarige Ellen Fouwé. Ze is verpleegkundige in het operatiekwartier, maar gaf zich vrijwillig op om haar collega's op de intensieve zorgen te gaan helpen.