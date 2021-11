Huisartsen veranderen profielfoto op sociale media om extreme drukte aan te kaarten

In onze TVL-reeks over de vierde golf in het Ziekenhuis Oost-Limburg in Genk volgen we vandaag de 35-jarige Tom Witters. Hij is verpleegkundige medische beeldvorming. Witters maakt röntgenfoto's van patiënten in het ziekenhuis. De verpleegkundigen worden vaak opgeroepen om ook op de covid-afdeling foto's van patiënten te maken, meestal gaat het dan om foto's van de longen. Dat doet hij met een mobiel toestel en gaat zo van kamer tot kamer.