"Onze ziel is niet een kartonnen doosje." Dat zegt chef-kok Luc Bellings. In de laatste aflevering van onze reeks 'De stand van de sterren', waarin we nagaan hoe de Limburgse sterrenrestaurants het voorbije coronajaar verteerd hebben, vertelt Bellings dat hij take away eerder ziet als een noodzaak om te overleven. De sterrenchef raakte zelf ook besmet met covid-19, was zelfs even zijn smaak kwijt, maar is intussen opnieuw de oude. Mede dankzij zijn andere passie, de koersfiets, is hij fitter dan ooit tevoren. En klaar om samen met zijn vrouw Brigitte de klanten opnieuw te ontvangen in zijn restaurant 'De vork van Luc Bellings.'