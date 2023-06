Huiswerkklassen moeten wachtlijsten voor leerlingenbegeleiding helpen wegwerken

De designers van de LUCA school of Arts exposeren hun eindwerken in Het Werkhuis. Dat is de locatie van de oude Trioscoop in Genk die is omgebouwd tot tentoonstellingsruimte waar de masterstudenten laten zien wat ze in hun mars hebben. In Het Werkhuis hopen studenten de brug te kunnen slaan tussen hun academische parcours en hun carrière als ontwerpers van de toekomst.