Iconische Kanaries overlopen 100 jaar STVV in extra TVL Sportcafé

Tijdens de wedstrijd Westerlo - Racing Genk hebben we een nieuw woord geleerd: salonremise. Daarover zo dadelijk meer. Feit is dat Racing Genk zich na de salonremise op het nippertje wist te plaatsen voor de Champions' Play-Offs. Dat is het voormalige Play-Off 1. Genk had alles zelf in handen op bezoek bij Westerlo, maar toch was het bibberen tot het einde. Uiteindelijk schonk kapitein Bryan Heynen Genk het felbevochte Play-Off 1-ticket.