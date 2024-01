Acht revaliderende patiënten van het Sint-Franciscus Ziekenhuis in Heusden-Zolder doen hun verhaal in het boek "Woorden met Kleur". Ze vertellen over hun diagnose, het ziekteproces en hun revalidatietraject. Zo hopen ze andere patiënten die moeten revalideren te inspireren en kracht te geven om door te gaan. De verhalen gaan dan ook over fysieke, sociale en emotionele uitdagingen en hoe ze opnieuw zin geven aan hun leven. Gisteren brachten we u al het verhaal van Cathy Aerts, vandaag brengen we u de getuigenis van Anja Claes die een ernstige vorm van de ziekte bartonella heeft doorgemaakt.