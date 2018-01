IJsberen nemen nieuwjaarsduik in Hasselt

Tijdens de kerstvakantie blikt onze redactie terug op de grote nieuwsverhalen van het afgelopen jaar. Op deze kerstavond staan we even stil bij het lot van de Limburgse daklozen. Eind oktober stierf de 38-jarige Jürgen uit Borgloon in Hasselt nadat hij een tijd op straat had geleefd en er in de reguliere daklozenopvang voor hem geen plaats was. Daklozenwerking De Trawanten klaagde aan dat de afgelopen drie jaar liefst 24 daklozen stierven in Hasselt. Ook op Kerstavond, terwijl wij allemaal feest vieren met familie en vrienden, slapen in Hasselt mensen op straat. Onder hen de 40-jarige David die al tien jaar overleeft zonder een dak boven zijn hoofd.