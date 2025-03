- De minderjarige daders van de dodelijke brand in Beringen krijgen een berisping. Wel moeten ze samen met hun ouders een schadevergoeding van meer dan 580.000 euro betalen. - In Maaseik vinden speurders een synthetisch drugslabo in de kelder van een huis. Het maakt deel uit van een groter drugsnetwerk. - 2.400 jongeren van het laatste jaar secundair onderwijs gaan op zoek naar studie- en jobadvies tijdens de 'Verruim je Horizon'-beurs in Genk. - De 100-jarige José Conings uit Leopoldsburg is één van de laatste getuigen van de tweede wereldoorlog. Haar verhalen zijn van onschatbare waarde en worden gebruikt door oorlogsmuseum Liberation Garden. - En Thibaut Courtois praat voor het eerst sinds zijn terugkeer naar de Rode Duivels. Hij had naar eigen zeggen al een goed gesprek met enkele ploeggenoten.