In België gestolen vrachtwagen veroorzaakt kettingbotsing met zes gewonden in Beek

Sinds begin dit jaar heeft de politie Limburg Regio Hoofdstad al 1.300 bestuurders beboet die onder invloed van alcohol of drugs rondreden. Binnen Limburg ligt de pakkans voor een dronken bestuurder dan ook het hoogst in deze politiezone. Sinds 1 januari zijn er binnen de politiezone Limburg Regio Hoofdstad al 752 dronken bestuurders uit het verkeer gehaald. Dat zijn er nu al meer dan in het hele jaar 2017 (657). “Uiteraard heeft dit ook te maken met het aantal controles dat wij uitvoeren,” zegt korpschef Philip Pirard. “Rijden onder invloed is en blijft één van de belangrijkste oorzaken van verkeersongevallen. Als politiezone is het onze plicht om hier een prioriteit van te maken. Het niet doen, zou gewoonweg onverantwoord zijn.” In de politiezone LRH was er bij alle verkeersongevallen in 2018 bij één op de tien gevallen alcohol in het spel. Pakkans het grootst in Limburg Regio Hoofdstad Dat de politie Limburg Regio Hoofdstad veel investeert in alcoholcontroles, blijkt uit cijfers van minister van Binnenlandse Zaken, Jan Jambon. Binnen Limburg heeft een dronken bestuurder in de zone LRH het meeste kans om tegen de lamp te lopen. Het aantal beboete bestuurders per 1.000 inwoners ligt in de zone immers het hoogst van alle Limburgse politiezones. “Vorig jaar deelden wij 6,4 boetes per 1.000 inwoners in onze zone uit,” zegt Pirard. Meer controle op rijden onder invloed van drugsDe afgelopen jaren heeft de politiezone ook zwaar ingezet op het rijden onder invloed van drugs. “Enkele jaren geleden stelden wij vast dat dit een enorm probleem aan het worden was. Wij hebben hier dan ook onmiddellijk op ingespeeld en ons aantal controles drastisch opgetrokken.” Dat dit ook effectief nodig was, blijkt uit de cijfers: dit jaar heeft de politiezone al 536 positieve speekseltesten afgenomen. Dat zijn er 224 meer dan in 2017. “Onze ambitie is om de komende jaren de pakkans in onze zone nog verder te verhogen. Dit is een absolute noodzaak wanneer je als politiezone serieus wil inzetten op verkeersveiligheid,” besluit Pirard.