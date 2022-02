Een vrouw werd aangereden door een wagen op de hoek van de Oude Truierbaan en de Weg op Zepperen. Ze werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Een verkeersdeskundige is intussen aangesteld door het parket om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. Ook een woning liep schade op. En vanochtend rond een uur of 6 was er ook een zware crash in Heks bij Heers. Dat gebeurde in de Henestraat. Een wagen met twee inzittenden raakte aan het slippen en ramden er een walsmachine die daar naast de weg geparkeerd stond.