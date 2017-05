In het Station van de Schande staan na de roltrappen nu ook de klokken stil

Na een jaar wachten, is het zover: de wegverzakking op de N80 In Sint-Truiden wordt 6 juni hersteld. Met de hevige regenval in juni 2016 raakte de berm en het talud ter hoogte van de fietsbrug beschadigd. Een deel van de rijweg was verzakt. Om gevaarlijke situaties voor de weggebruikers te vermijden, werd de rijstrook richting Sint-Truiden meteen afgezet. Tijdelijke verkeerslichten zorgden ervoor dat het verkeer beurtelings kon blijven rijden. Tijdens de voorbije maanden heeft Wegen en Verkeer verschillende onderzoeken uitgevoerd om een degelijke en duurzame oplossing te vinden. Het wegdek wordt nu opgebroken en de aannemer zal door middel van verankerde palen het talud verstevigen. Zodra deze werken klaar zijn en de berm opnieuw is aangevuld, zal hij vervolgens de weg opnieuw aanleggen. Gedurende de werkzaamheden zal het agentschap de N80 tussen de Luikersteenweg (N3) en de Truilingenstraat (N755) in beide richtingen afsluiten. In samenspraak met de gemeentebesturen van Sint-Truiden en Gingelom heeft Wegen en Verkeer een omleiding uitgewerkt via de Luikersteenweg, de Borgwormsesteenweg, de Mielenstraat en de Truilingenstraat. Voor fietsers is er ter hoogte van de werfzone een lokale omleiding via het naastgelegen pad van het fietsroutenetwerk. Het agentschap stelt alles in het werk om de weg voor 10 juli (start bouwverlof) terug open te stellen.