In Oudsbergen moeten vanaf volgende week dagelijks tot honderden mensen aanschuiven in het gemeentehuis om hun identiteitskaart aan te passen

Het is druk dezer dagen bij onze gouverneur. Opnieuw 8 Limburgse burgemeesters hebben de eed afgelegd in het provinciehuis. De tijd begint te dringen, want na de verkiezingen van 14 oktober worden de meeste gemeenteraden en nieuwe schepencolleges al op 2 januari plechtig geïnstalleerd. De eedaflegging gebeurt noodgedwongen in schijven, omdat de burgemeesters moeten wachten op hun benoeming door Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Homans.