In Pelt opent koffiebar waar je met katten kan knuffelen

Voor het tweede jaar op rij zet Tongeren zich in voor Koesterweek, een initiatief van het Berrefonds, een vzw die al bijna 15 jaar steun biedt aan families die een kind verloren hebben. Samen met meer dan 200 andere Vlaamse steden en gemeenten zal ook Tongeren op vrijdag 6 december de Koestervlag hijsen. Dit symboliseert het startsein van een week vol hartelijkheid en steun voor gezinnen die geconfronteerd zijn met het verlies van een kind."Als samenleving hebben we de verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor deze gezinnen," benadrukt burgemeester Patrick Dewael. "Het is essentieel dat we hun verdriet erkennen en hen laten voelen dat ze niet alleen staan. Met de Koesterweek willen we een boodschap van liefde en steun uitdragen. Ik roep alle inwoners van Tongeren op om hun hart te tonen tijdens deze speciale week." "Helaas kent bijna iedereen wel iemand die een kind verloren heeft. Tijdens de Koesterweek kunnen we allemaal, hoe klein ook, een verschil maken door troost te bieden en extra warmte te schenken aan deze gezinnen, vooral nu de feestdagen naderen. Het herinneren en erkennen van hun kind is van onschatbare waarde voor hen," schepen van Sociale Zaken, Evelyne Stassen, vult aan. Hartjes in het straatbeeldTijdens de Koesterweek vragen we iedereen om Tongeren te vullen met hartjes. Of het nu gaat om hartjes in de etalages van handelaars, posters op ramen en deuren, het dragen van een hartjespin of het delen van hartjes op sociale media, alles is welkom. Op zondag 8 december, Wereldlichtjesdag, roepen we iedereen op om om 19 uur een kaarsje aan te steken voor de kinderen die gemist worden, waardoor er een golf van licht en troost over de wereld zal gaan.Doe mee aan de KoesterweekchallengeHet Berrefonds wil dat hartjes in alle vormen en kleuren de sociale media overspoelen. Daarom is er de Koesterweekchallenge: ga op zoek naar hartjes in de natuur, op je werkplek of zelfs in je favoriete gerecht en deel je vondsten online. Alle informatie over de challenge en de Koesterweek is terug te vinden op koesterweek.be.Wie liever niet actief is op sociale media, kan op andere manieren zijn hart tonen. Een simpel kaartje, een lief bericht of een bos bloemen voor iemand in je omgeving die een kind verloor, kan al een wereld van verschil maken. Extra activiteiten en steunDe Opvoedingswinkel Zuid-Limburg organiseert in samenwerking met het Huis van het Kind en het Huis van de Mens een infoavond over ‘Rouw en verlies bij kinderen’. De infoavond vindt plaats op maandag 9 december om 19:30 uur in het Huis van het Kind in Tongeren. Inschrijven kan via info@huisvanhetkindtongeren.be. Let op: het aantal plaatsen is beperkt.