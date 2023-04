In tien jaar nooit zoveel vluchtmisdrijf gepleegd

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) is begonnen met de constructie van de nieuwe fietsbrug over de Boslaan (N75). De brug gaat de natuurgebieden van het Nationaal Park Hoge Kempen aan beide zijden van de Boslaan verbinden voor fietsers en voetgangers. De werken nemen ongeveer een jaar in beslag. De fiets- en voetgangersbrug verbindt de Hoeveweg met de Lieve Moenssenslaan en wordt een hefboom en katalysator voor de regio. Lokaal ontstaat er een volwaardige toegangspoort voor fietsers naar Terhills en wordt de Lieve Moenssenslaan beter bereikbaar. Op ruimere schaal creëert de brug een rechtstreekse fietsverbinding tussen As en Dilsen-Stokkem. Daarnaast past het project volledig binnen het ambitieus fietsplan van de stad. Ook voor waardevolle fauna en flora snijdt de Boslaan de natuurgebieden van het Nationaal Park Hoge Kempen in twee. Daarom plant AWV een ecoduct, op ongeveer 600 meter van de fietsbrug, in de richting van As. Het “Ecoduct Dilserbos” zal ingericht worden met natuurlijke elementen en met waterpoelen om de aantrekkingskracht voor de dieren te verhogen. Er zal ook beperkt ruimte zijn voor zachte recreatie, voornamelijk voor wandelaars en mountainbikers. Het ecoduct wordt gefinancierd door de Europese Unie - NextGenerationEU, en is goed voor een investering van ruim 3,8 miljoen euro.De werken voor bouw van het ecoduct starten ten vroegste in het najaar van 2023.