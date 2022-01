Indrukwekkende renovatie start aan viaduct in Boorsem

Deze ochtend is in basisschool de Magneet en op de Methodecampus van Peer de High-Five actie op gang getrapt. Deze actie zet kinderen van de basisschool aan om meer te voet of met de fiets naar school te komen. Het fiets- en wandelbeloningssysteem is voorgesteld aan de kinderen door de mascotte ‘Five’. “Het groot aantal wagens aan de schoolpoort veroorzaakt een enorme drukte. Dit zorgt voor onveilige situaties voor de kinderen”, vertelt burgemeester Steven Matheï (CD&V). “Al die auto’s samen zorgen ook voor een uitstoot van ongezonde uitlaatgassen en CO2. Daarnaast ben je veel fitter als je wandelt en fietst. Het is een gezonde ambitie van Stad Peer om de Perenaar, oud én jong, aan het bewegen te zetten.” Het stadsbestuur wil de kinderen op een speelse manier sensibiliseren via deze High-Five actie. “Samengevat willen we op een aantrekkelijke manier, door middel van spelmethoden en technologie, de kinderen aanzetten om duurzamer, gezonder en veiliger naar school te komen.” Hoe werkt de High-Five actie? Voor fietsers In de fietsenstallingen wordt op een strategische plaats een fietsenteller gehangen. De kinderen krijgen een chip aan hun fiets. Wanneer ze de fietsenstalling binnenrijden wordt deze automatisch gelezen en worden er real-time fietsmuntjes verstuurd naar hun persoonlijke pagina. Zo kunnen ze virtuele muntjes verdienen. Voor stappers Op strategische plaatsen worden High-Five palen geplaatst. Deze locaties werden samen met de scholen bepaald. Op deze manier staan de palen op de slimste route naar school. Elk kind krijgt een slim bandje. Met dit bandje kan men muntjes sprokkelen door te ‘High-Fiven’ aan de scanpalen. Deze muntjes kunnen vervolgens ingeruild worden voor beloningen. Leerlingenplatform met beloningen Op het leerlingenplatform kunnen kinderen hun muntjes opvolgen, een avatar maken, medailles verdienen, klassenchallenges aangaan, oefeningen maken en nog zoveel meer. De stad Peer voorziet leuke beloningen zoals fietsgadgets en culturele of sportieve activiteiten. De stad Peer investeert ook 450.000 euro in veilige fietsroutes naar school: