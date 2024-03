Bijna één op vier jongeren verlaat in Genk de middelbare school zonder diploma. In Vlaanderen is dat één op zeven. Verontrustende cijfers waarvan niet meteen alle oorzaken duidelijk zijn. Of de moeder van de jongere een diploma hoger onderwijs heeft, speelt mee. Opvallend ook: de uitval is groter geworden in kunst- en technisch onderwijs dan in beroeps. De leerlingen ontbreekt het aan motivatie.