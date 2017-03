"Infrabel heeft geen geld voor investering station Hasselt"

Deze morgen raakte een vrachtwagen met een oplegger van de baan op de Ringlaan in Lommel. Het voertuig reed in de richting van Mol belandde in de berm. De lading, een grote hoeveelheid grind, werd in een akkerland geslingerd. De chauffeur werd met lichte verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De oorzaak van het ongeval is nog niet duidelijk.