Infrabel plaatst hekwerk naast spoor station Diepenbeek om spoorlopen tegen te gaan.

door Tine Oyen

Spoorwegbeheerder Infrabel investeert in hekwerk naast de sporen in Diepenbeek om spoorlopen tegen te gaan. Twee weken geleden kwam er een spoorloper, een 76-jarige man uit Kortessem, om het leven. Infrabel zet sterk in op veiligheid, want na de werken is nu ook de eerste trap voor voetgangers opnieuw geopend. In totaal werden er vijf trappenpartijen onder handen genomen doordat er een probleem was met de afwatering en in de winter waren de trappen te glad. Dat probleem moet nu opgelost zijn. De andere trappen openen binnen enkele dagen.